Un unico veicolo, uscito di strada autonomamente in via Visconti Venosta, è stato protagonista dell’incidente stradale verificatosi circa un’ora fa in territorio di Sanfrè.

Soccorso dai sanitari del 118 e da una squadra di Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba, nell’urto l’uomo alla guida non ha fortunatamente riportato particolari conseguenze e ha scelto di evitare il trasporto in ospedale per un’ulteriore verifica delle sue condizioni.