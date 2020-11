Investire all'estero: le opportunità del mercato immobiliare di Cipro

Se si è interessati a un investimento immobiliare all’estero, sicuramente, si deve puntare a zone, nazioni e paesi in cui il costo delle case e della vita al momento è più conveniente rispetto alle mete più ambite nel resto d’Europa oppure in Italia. Investire all’estero può essere una buona idea sia per ottenere un ritorno economico sul lungo periodo sia per riuscire ad avere un posto più economico dove costruirsi una vita fuori dall’Italia. Per investire all’estero ci sono diverse opportunità del mercato immobiliare cipriota. Ma quali sono le opportunità del mercato immobiliare di Cipro? Vediamolo insieme.

Perché investire negli immobili di Cipro e quale zona scegliere

Cipro ha molto da offrire a coloro che vogliono investire in immobili. Si possono scegliere abitazioni, appartamenti, ville sia in zone di montagna sia in riva al mare. In entrambi i casi, ci sono dei vantaggi in termini d’acquisto e ritorno dell’investimento a Cipro e principalmente in una zona che al momento sta riscontrando molto interesse ossia quella di Cipro Nord. Tutti i vantaggi di comprare un immobile a Cipro nord li spiega likecasa.it il sito specializzato nel settore immobiliare.

Oggi oltre alla clientela cipriota, tra coloro che acquistano e vendono casa a Cipro sono sempre più in aumento i clienti a livello internazionale. Molti scelgono di comprare casa per ottenere un ritorno dell’investimento in una media tra i 10 e i 12 anni, praticamente sette anni in meno rispetto alla media di un acquisto in campo immobiliare in altre nazioni europee ambite.

Se prima alcuni puntavano alla Spagna o alla Grecia, adesso, grazie ai costi molto bassi delle case (1/3 rispetto a quelli della media europea) e il valore forte dell’euro rispetto alla lira turca. In molti scelgono di fare acquisti nella zona di Cipro Nord, sia per rivendere ma non solo, anche per vivere dai 3 ai 6 mesi all’anno in una location dal clima mite.

Perché scegliere di investire a Cipro Nord?

Nel corso degli ultimi anni i prezzi delle case in Spagna, Egitto, Costa Rica e Grecia sono aumentati moltissimo, a dispetto invece di quelli delle case site nella zona di Cipro Nord i cui prezzi non solo sono al di sotto di quelli prospettati nelle altre nazioni, ma si sono riusciti a mantenere stabile nel tempo.

Investire in Cipro Nord è un vantaggio non solo per quanto riguarda i prezzi che nel corso degli anni hanno mantenuto una certa stabilità, ma anche per l’ambiente che si respira e vive in questa zona. Una zona idonea per liberi professionisti, freelance ma anche per pensionati o persone che hanno una rendita in euro. Qui infatti, il proprio potere economico in euro, permette di godere di uno stile di vita migliore in una zona dove sono presenti comunque tutti i servizi necessari, ma non solo. In questa zona il livello di criminalità è molto basso, ci sono luoghi storici e culturali, e ambienti che richiamano sia gli imprenditori sia i turisti.

Inoltre, chi acquista una casa anche se in futuro ha intenzione di rivenderla, negli anni in cui la si possiede si può creare una rendita costante affittandola proprio ai turisti oppure ai nomadi digitali, e agli imprenditori che hanno bisogno di passare un periodo in zona.

Dunque, come accennato, oltre ad essere una zona interessante sotto il profilo degli investimenti immobiliari, per molti è anche un luogo perfetto per vivere un breve o lungo periodo. Basti pensare che 1 euro equivale a 8,9 lire turche, la benzina costa circa 1 euro al litro, e oltre ad esserci vari servizi, sono presenti anche collage e università internazionali accreditate.