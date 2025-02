Spazzamondo, la quinta edizione guarda a cinema e sport per ampliare la sensibilità “green” della Granda

Avrà luogo il prossimo 24 maggio la quinta edizione di Spazzamondo, l’evento di “ripulitura” del territorio nato nel 2021 per volontà della Fondazione CRC che, sin da quella data, ha già coinvolto 190 Comuni e oltre 70 mila cittadini. A ospitare la presentazione del nuovo appuntamento il Rondò dei Talenti di Cuneo nella giornata di oggi – giovedì 27 febbraio -, alla presenza della Fondazione ma anche della Cooperativa Erica e dei rappresentanti dei Comuni e delle aziende risultate più virtuose nel corso dell’edizione dell’anno scorso.

Fossano e Cuneo le “sorelle” più meritevoli dell’edizione 2024

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di 170 Comuni e oltre 20 mila cittadini, assieme a 80 istituti scolastici (a cui è stato donato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica). I Comuni più virtuosi premiati dall’organizzazione – e divisi in “fasce di ampiezza territoriale” – sono stati Fossano, Cuneo, Villanova Mondovì, Rifreddo, Genola, Tarantasca, Ceretto Langhe, Sale delle Langhe, Niella Belbo e San Damiano Macra.

Sono state poi le 18 aziende proposte da Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria, tra cui sono state premiate Agrimercato Città di Cuneo, System Impianti 2.0 di Genola, Monviso Cafè di Danila Dastrù e Huvepharma Italia srl di Garessio.

La quinta edizione, il cinema e lo sport

Il bando della quinta edizione – che vede anche il coordinamento provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, Uncem Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato, Confindustria, e il supporto dei Consorzi per la raccolta dei rifiuti dell’intera provincia – guarda a una sempre più ampia partecipazione del territorio tramite l’inclusione più marcata delle realtà sportive grazie al progetto “Spazzamondo – Sport per il Pianeta” e una rassegna di quattro proiezioni cinematografiche a tema ambientale in diverse città della provincia Granda dal titolo “Aspettando Spazzamondo”.

Se della rassegna cinematografica il calendario e le specifiche verranno resi pubblici nei prossimi giorni, il bando “Sport per il pianeta” si propone di rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport unendo la raccolta dei rifiuti alle attività ludico-sportive di ASD, SSD e altre realtà associative della provincia; le iniziative ritenute meritevoli – realizzato entro il 24 maggio e con il coinvolgimento di almeno 30 partecipanti – presentate entro il 27 marzo prossimo a questa pagina ( https://fcrcn.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/ ) potranno ricevere un finanziamento di 500 euro.

In una sala completamente gremita, il momento clou dell'evento presentato al Rondò dei Talenti è stata la premiazione durante la quale sono stati consegnati ai Comuni dei decespugliatori e dei soffiatori.

Le aziende sono state invece premiate con fotografie dell'artista chiusano Michele Pellegrino e consegnate ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

"Coinvolgere i cittadini, e soprattutto i giovani, nel ripulire il territorio è molto importante - ha commentato il consigliere della Fondazione CRC Mauro Bernardi -: ringrazio la struttura per aver inventato e sostenuto il progetto nel tempo con tanta efficacia. Quest'anno abbiamo già 140 Comuni coinvolti nell'iniziativa, ci auguriamo di superare i numeri dell'anno passato".

Vittoria Bresci di Cooperativa Erica di Alba si è invece soffermata sull'abbandono dei rifiuti: "Spazzamondo affronta il tema del 'littering', cioè l'abbandono dei rifiuti e di oggetti anche molto grossi e molto inquinanti, sia per la parte terrestre del territorio che per i nostri mari. Per noi è un evento molto caro, ci aiuta a educare i cittadini e le persone sui rischi legati al littering, e le 'mette in moto' nel rimuovere i rifiuti attualmente presenti sul territorio: nelle prime quattro edizioni dell'evento si sono raccolte 31 tonnellate di rifiuti".