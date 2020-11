Al Politecnico di Mondovì la laurea ad honorem ad Amilcare Merlo, il sindaco Adriano: "Un uomo dal pensiero lungimirante"

Oggi, martedì 24 novembre, nel giorno del suo compleanno, il Cavalier Amilcare Merlo ha ricevuto la laurea ad honorem in ingegneria meccanica.

La cerimonia, avvenuta in collegamento streaming dalla sede del Politecnico di Mondovì, è stata occasione per ripercorrere la storia del Gruppo Merlo e per alcune riflessioni sul futuro dei giovani.

“Di Amilcare Merlo richiamo con piacere le parole rivolte a Mondovì in occasione della riapertura del Politecnico." - commenta il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - "Il Cavaliere ha detto che questo è un momento di cambiamento, che si traduce in un momento di straordinaria opportunità per le imprese. Il Politecnico, che torna a Mondovì è tra gli strumenti più importanti attraverso i quali le imprese del territorio potranno cogliere questo cambiamento, adeguarsi ai tempi e guardare al futuro. Questa è l’immagine che la Città di Mondovì ha del Cavalier Merlo, legata a un pensiero lungimirante, che rende l’idea della importanza di questa prospettiva per la nostra città. Egli ha capito e colto appieno, in poche parole, il vero valore di questa grande riconquista, nella quale la nostra amministrazione e la Fondazione Crc credono moltissimo. Da questo punto di vista Mondovì gli è davvero grata”.