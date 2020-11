A Cuneo il 76° anniversario della morte di Duccio Galimberti

Diverse sono le iniziative pensate per ricordare l’Eroe nella giornata di giovedì 3 dicembre: alle ore 16 la S. Messa presso il Santuario degli Angeli e alle ore 18 al Museo Casa Galimberti l'esecuzione del Maestro Giacomo Amico de "Il Silenzio" - brano strumentale per tromba che onora i Caduti da 155 anni, che viene eseguita in cerimonie sia istituzionali che militari- dal balcone dell’appartamento.

Inoltre verrà dedicata alla memoria di Duccio Galimberti una puntata speciale del progetto #restiamoaCasaGalimberti dal titolo "Ricordando un eroe", fruibile sui canali social del Museo Casa Galimberti e sul portale Sistema infanzia.