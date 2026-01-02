Racconigi, 60 mila euro dalla Fondazione CRC per il progetto “Baricentro”

La cooperativa sociale di comunità ‘Nuova Neuro’ di Racconigi ha annunciato un importante traguardo per il progetto 'Baricentro', che ha ottenuto un contributo di 60 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del bando Patrimonio Culturale 2025.

Un sostegno decisivo che apre la strada al recupero dell’ex Bar Commercio, storico locale sotto i portici di Palazzo Maccagno, nel cuore della città.

Si tratta di un bene di altissimo valore storico e artistico, oggi minacciato dal naturale deterioramento del tempo.

“L’intervento previsto - spiegano dalla Cooperativa Nuova Neuro - punta alla salvaguardia di un autentico patrimonio d’epoca piemontese, attraverso un accurato restauro conservativo degli arredi originali, come il bancone ligneo e la boiserie di fine Ottocento, e alla valorizzazione degli affreschi e delle architetture storiche presenti ai piani superiori”.

L’obiettivo della Cooperativa Nuova Neuro, presieduta da Giuseppe Tebano, va però oltre il recupero materiale dell’immobile. Si ambisce infatti a trasformare lo spazio in un vero e proprio centro di innovazione sociale e culturale.

Una volta concluso l’iter autorizzativo della Soprintendenza, il cui via libera definitivo è atteso nel primo trimestre del 2026, prenderanno il via i lavori di ristrutturazione.

Al termine, l’ex Bar Commercio diventerà il ‘Baricentro’: un luogo capace di ospitare una caffetteria sociale e un’attività di piccola ristorazione con percorsi di inserimento lavorativo, affiancate da spazi di co-working e co-studying pensati per giovani e professionisti.

“Il progetto – spiegano dalla Cooperativa - si propone così di contrastare lo spopolamento del territorio, creando nuove opportunità occupazionali e occasioni di partecipazione in un contesto inclusivo e intergenerazionale, dove memoria storica e contemporaneità possano dialogare”.

Determinante, per il successo dell’iniziativa, è il sostegno di una solida rete territoriale. Accanto alla Cooperativa Nuova Neuro figurano come partner il Comune di Racconigi, l’associazione Le Terre dei Savoia, Conitours, l’associazione Progetto Cantoregi, la Pinacoteca Civica Levis-Sismonda, l’Asilo Infantile Ribotta, l’associazione Sul Filo Della Seta e l’associazione ‘Tocca a Noi’.

Grazie a queste collaborazioni, ‘Baricentro’ offrirà anche percorsi narrativi sulla storia locale, visite guidate e ‘aperitivi storici’, integrandosi pienamente nell’offerta turistica e culturale della città.

Con l’apertura dello spazio prevista per il secondo semestre del 2026, la restituzione dell’ex Bar Commercio alla cittadinanza si configura come una concreta promessa di rigenerazione urbana: un progetto capace di custodire il passato e, allo stesso tempo, di costruire nuove prospettive per il futuro di Racconigi.