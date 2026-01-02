L’Auser Cuneo e vallate inizia il nuovo anno con parecchie iniziative.

Il 2026 per l'Auser Cuneo inizia con un calendario pieno di iniziative.

La prima è la visita ai Presepi nella Chiesa di S. Croce a Cuneo. La visita è prevista per domenica 11 gennaio alle ore 15; ci si troverà davanti alla Chiesa in Via Fratelli Vaschetto (la partecipazione è libera a tutti ed è gratuita. Chi vuole potrà fare una donazione per la Confraternita, che gestisce la manutenzione della bellissima Chiesa in stile barocco).

Come gli anni precedenti anche quest’anno si svolgerà, dalla fine di gennaio (data ancora da stabilire), il Corso di informatica, coordinato da un Docente dell’ITIS. Il Corso, di 10 incontri di due ore (dalle ore 14 alle 16), si terrà nelle aule dotate di computer (uno per iscritto al corso, che sarà affiancato da uno studente che lo seguirà per tutte le lezioni). I posti sono limitati. Il Corso è aperto agli iscritti all’Auser. Per informazioni telefonare al 0171.601092 dal lunedì al venerdì (ore 9-12).

Presso la Casa del Quartiere Donatello (in Via Augusto Rostagni 23/L a Cuneo) si svolgerà il 12° Incontro dell’Auser. Tale iniziativa è prevista per lunedì 26 gennaio alle ore 16,30 (ingresso libero a tutti e gratuito).

Verrà presentato il primo libro di Marianna Gaj, un romanzo dal titolo Happy Days. Il libro colpisce subito per lo stile del racconto. Appare molto sciolto, divertente e leggero come possono essere i dialoghi fra ragazzi e al contempo profondo ed a tratti drammatico quando affronta dinamiche psicologiche di sofferenza. Come si legge in quarta di copertina “Happy Days è un inno alla leggerezza, un invito a non perdere di vista le piccole cose meravigliose che la vita ha da offrirci. È un grido di speranza, un’esortazione a cercare la luce anche quando pensiamo che ci sia solo buio intorno a noi.”

S’informa, inoltre, che il prossimo 20 febbraio, dalle ore 17 alle ore 19, presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo l’Auser Cuneo e vallate si presenterà alla cittadinanza. Sarà l’occasione per riflettere sui motivi per cui è sempre più importante affrontare il problema dell’invecchiamento della popolazione, offrendo iniziative che permettano di realizzare concretamente l’invecchiamento attivo. Saranno presentate le attività che si ha intenzione di proporre a tal fine. Verrà anche presentato un libro, scritto da un socio dell’Auser, che sottolinea quanto sia importante creare comunità con atteggiamenti solidali. La vendita del libro servirà per acquistare un’automobile per accompagnare anziani e persone fragili.