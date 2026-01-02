 / Attualità

Attualità | 02 gennaio 2026, 08:57

A Rifreddo la grande tombolata "Aspettando la Befana"

Appuntamento lunedì 5 gennaio nel salone parrocchiale alle 20.45

Lunedì 5 gennaio, alle ore 20.45 nel salone parrocchiale, torna l’atteso appuntamento con l’ormai tradizionale veglione delle Befana, organizzato in collaborazione tra amministrazione comunale, parrocchia e gruppo Alpini di Rifreddo presso il Salone Parrocchiale, a fianco della chiesa principale in piazza della Vittoria.

 “La serata – spiega il sindaco Elia Giordaninoè dedicata soprattutto ai bambini e alle loro famiglie, ma offrirà un’occasione di svago anche per tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora in compagnia, all’insegna del divertimento e della condivisione”.

Il programma prevede, nella prima e nella seconda parte della serata, giochi di gruppo legati alla tombola ed al bingo con premi per i più bravi. Ad intervallare le tombolate penserà l’arrivo della simpatica vecchietta con la scopa.

Un momento sempre molto divertente che sicuramente farà la felicità dei più piccoli. A fine serata, come di consueto verrà offerto a tutti un dolce spuntino. La serata è a ingresso gratuito.

