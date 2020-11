Manuel Balbis, Consigliere di Ormea, aderisce a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia rende noto con profonda soddisfazione l’adesione di Manuel Balbis, consigliere comunale di Ormea, al partito.

“Ringrazio il partito per l’eccellente opportunità che mi è stata concessa. Ho aderito a Fratelli d’Italia perché condivido le idee e gli ideali di libertà e di vicinanza ai cittadini che ha sempre portato avanti; infatti, più di ogni altro partito - mi unisco ai miei colleghi nel rivendicarlo con orgoglio - ha saputo interpretare le richieste dei cittadini del nostro Paese, lavorando sempre con coerenza, costanza ed impegno, anche in un periodo difficile e critico quale quello in cui ci troviamo ora a vivere” dichiara Manuel Balbis. “Così, mi sono avvicinato alla politica per dare un contributo concreto alla crescita dei giovani e dei lavoratori del nostro territorio: sono loro la vera spina dorsale e il futuro della nostra comunità.”

“Fratelli d’Italia continua a radicarsi ancor più in ogni angolo della nostra splendida Provincia” ricorda il Coordinatore Provinciale del partito William Casoni. “In questo modo, confermiamo la nostra attenzione a tutte le problematiche evidenziate dai cittadini, con un occhio particolare alle nostre valli e alle nostre montagne, da sempre lasciate in disparte dalla politica ed ora drammaticamente trascurate da chi ci governa. Radicarci in Val Tanaro è per noi un onore: sapremo rispondere alle esigenze della popolazione, forte e tenace, che ha saputo negli ultimi anni affrontare i drammi di diverse alluvioni e inondazioni reagendo a testa alta e con determinazione. Mi unisco all’Onorevole Monica Ciaburro, al nostro Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, al Responsabile per gli Enti Locali Rocco Pulitanò e al partito tutto nel porgere a Manuel i nostri migliori auguri di incoraggiamento: farà un eccellente lavoro ed è per noi un piacere accoglierlo tra i nostri amministratori, competenti e sempre a fianco dei cittadini”.

