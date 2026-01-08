Bra: il consiglio comunale approva i fondi del “Bando trasferte”, rivolti alle società sportive richiedenti

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, tenutosi a Bra lo scorso 23 dicembre, il consigliere Ettore Sanino, del partito “Bra è viva”, ha anticipato che tra breve verrà ufficializzato il cosiddetto “Bando trasferte”, rivolto alle associazioni sportive locali.
In termini pratici si riproporrà, ma con alcune modifiche, quanto istituito dalla precedente amministrazione con l’allora assessore braidese Daniele Demaria.
Si tratterà quindi di una dotazione di contributi, in base a tre specifiche linee di finanziamento, per aiutare le realtà sportive di Bra a coprire in buona parte i loro tragitti sostenuti, di breve, media e lunga distanza nel corso del 2025, per raggiungere le mete delle loro competizioni.
Il bando ha beneficiato anche del nulla osta da parte dell’assessore delegato allo Sport Francesco Matera.
Ulteriori dettagli verranno comunicati entro fine mese.