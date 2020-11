Diventare mamme al tempo del Covid all'ospedale di Cuneo: allestito un reparto per le donne positive, già seguite 30 gravidanze

“Fin dall'inizio della pandemia – spiega il direttore della Struttura Andrea Puppo - abbiamo istituito percorsi ben distinti e, al tempo stesso, di garanzia sia per gli accertamenti ambulatoriali (visite ed ecografie) sia per le pazienti ostetriche destinate al ricovero ospedaliero. Nel dettaglio abbiamo istituito un capillare programma di screening per tutte le pazienti in prossimità del parto, che ci ha permesso di identificare precocemente tutti i casi positivi (anche asintomatici) e di far sì che nessun caso di positività fosse ricoverato nel reparto di Ostetricia”.

Per le pazienti identificate come positive, invece, con il contributo della Direzione che ha implementato l'organico e grazie allo straordinario impegno di tutto il personale del reparto, è stato aperto un Reparto di Ostetricia Covid completamente separato e con personale dedicato, rendendo quanto più confortevole la permanenza in ospedale di queste giovani donne. Anche in sala parto ci sono spazi riservati esclusivamente alle pazienti affette dal virus, sia per il parto naturale sia per l'eventuale taglio cesareo allorquando necessario.