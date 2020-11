“Cuneese Wanderlust”: la proposta dell'Atl Cuneese e degli operatori turistici agli agenti di viaggio

Nella giornata di giovedì 26 novembre, l’ATL del Cuneese è stata protagonista sul mercato turistico nazionale, grazie a un’iniziativa che ha permesso l’incontro tra domanda e offerta attraverso un webinar online interattivo. Un fam trip, ovvero un viaggio alla scoperta del territorio, focalizzato sulle tematiche dell’outdoor invernale e della gastronomia cuneese.



“L’idea – ha dichiarato il Direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin – è nata in collaborazione con l’operatore turistico Global Tourist che vanta un’esperienza di lungo corso nel settore. In un momento così particolare e difficile per le agenzie di viaggio, costrette a ripensare e a rimodulare continuamente la loro proposta di pacchetti turistici, abbiamo ritenuto strategico riproporre in chiave fresca e frizzante la nostra offerta. Attraverso il prezioso contributo di esperti del territorio, abbiamo presentato in diretta streaming a circa 230 agenti di viaggio italiani l’offerta outdoor invernale della montagna cuneese in tutte le sue sfaccettature. Le Alpi di Cuneo si caratterizzano per la coesistenza di territori incontaminati, veri paradisi per la pratica delle attività outdoor quali lo sci nordico, le escursioni con racchette da neve, l’arrampicata su ghiaccio, lo scialpinismo e il free ride, ma anche per la presenza di stazioni sciistiche all’avanguardia che permettono agli amanti delle discese di vivere la montagna secondo la propria passione. Proprio questo equilibrio tra le parti ci permette di suggerire ai turisti un’offerta variegata, garantendo l’autenticità del territorio e delle nostre tradizioni, insieme a proposte innovative”.

L’incontro online è stato modulato con una vivace alternanza di interventi diretti di presentazione del territorio e la proiezione di contributi video inediti, realizzati nell’ultimo anno dall’ATL del Cuneese: neve, paesaggio, attività all’aria aperta, ma anche gusto e benessere. Con l’intervento professionale di Cuneotrekking, in collaborazione con le guide alpine Global Mountain e degli operatori turistici del territorio associati all’ATL, ovvero il Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo - Conitours e il Consorzio Turistico Valle Maira, sono quindi state presentate interessanti proposte di pacchetti turistici che permetteranno agli operatori di inserire facilmente il Cuneese tra le destinazioni “top” in Italia. “Il nostro territorio non teme confronti con altre mete dell’arco alpino – precisa il Direttore - grazie all’ottimo livello di accoglienza e servizi. Le nostre montagne, inoltre sono meno affollate e in questo momento così particolare possiamo offrire ai nostri ospiti la garanzia di una maggiore sicurezza: un importante valore aggiunto alla bellezza che, per sua natura, il territorio sa offrire.”

Il webinar si è concluso con una sessione di domande e risposte tra operatori, con un piacevole riscontro positivo da parte degli agenti: “Riscopriamo con piacere un territorio meraviglioso”.

Il webinar è online sul canale Youtube dell’ATL del Cuneese e rimarrà a disposizione come strumento di veicolazione dell’offerta turistica cuneese. Nei primi mesi del 2021 verranno programmati altri due format dedicati rispettivamente all’offerta artistico-culturale delle città del Cuneese e all’offerta outdoor estiva.