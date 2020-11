I bambini adorano gli unicorni: ecco alcune fantastiche idee regalo a tema

Queste idee regalo unicorno ti faranno credere negli unicorni e sognare arcobaleni e glitter. Ci sono così tante fantastiche idee regalo qui sotto per il bambino ossessionato dall'unicorno nella tua lista.

Molte bambine li cercano e li adorano, quasi come se fossero creature davvero esistenti, in carne e ossa, e vorrebbero adottarne uno, almeno in fotografia o come peluche, per tenerlo sempre con loro, nella cameretta.

Ci sono idee regalo per i bambini più piccoli e per i bambini più grandi e per i ragazzi, regali di unicorno furbi e splendidi arredi di unicorno che illuminerebbero qualsiasi stanza. Dai un'occhiata qui sotto per alcune idee regalo magiche per i bambini.

Questa guida ai regali fa parte di un blog hop che include tutti i tipi di regali per bambini di diversi blogger. Assicurati di scorrere verso il basso fino alla fine di questo articolo per vedere altre fantastiche idee regalo per i bambini.

Le idee regalo unicorno più magiche in assoluto per bambini e bambine

Luci unicorno

Questa splendida luce di unicorno arcobaleno delizierebbe qualsiasi fan di unicorno e sarebbe fantastica appesa al muro della camera da letto o posizionata su un comodino.

Cartoleria a tema unicorno

Se tua figlia adora prendere e usare la carta da lettere, le buste e le penne divertenti con cui scrivere e disegnare, allora prendi in considerazione seriamente questa idea. Questi set che si trovano in tutte le cartolerie ormai sono dotati di una lapboard per i bambini da usare ovunque vogliano.

Unicorno squishy

Questo set squishy unicorno sembra scintillante e divertente, piace ai bambini che abbia anche uno squishy arcobaleno.

Un Craft set unicorno

Ci sono così tanti divertenti set di oggetti per unicorno. Una fantastica idea regalo per un ragazzino intelligente che sarebbe orgoglioso di mostrare sulla parete della sua camera da letto qualcosa di interamente realizzato con le sue mani.

Un esempio: hai un ragazzo intelligente che ama cucire? Un set da cucito unicorno è l'idea regalo perfetta per i bambini che amano cucire e vogliono provare alcuni progetti da soli. Questo sarebbe un ottimo regalo per una ragazza adolescente che ha appena iniziato a fare diversi lavori con ago e filo.

Cuscini unicorno

Tutti noi adoriamo i cuscini di paillettes. Sarebbero fantastici in qualsiasi camera da letto e farebbero un'ottima attività calmante e antistress. Ti suggeriamo di comprare questo cuscino per tua figlia per Natale, perché sicuramente non potrà che apprezzarlo. Potresti persino farlo realizzare ad hoc, per fare alla tua bambina un regalo personalizzato, unico nel suo genere.

Scatola per i gioielli musicale

Insomma, stiamo parlando di un carillon portagioie a tema unicorno. Sembra un portagioie di unicorno così dolce per una bambina in cui mettere i suoi tesori di gioielli. Devi sapere che l'unicorno gira e suona musica.

Gigi Baby unicorno sul dito

Questo giocattolo unicorno è assolutamente originale e particolare: non lo si può considerare come un semplice gadget che il bambino andrà a fissare sul dito ma è molto di più.

Un bambino si divertirà a farlo attivare quando lo tocca e quando lo muove e si emozionerà a sentire quei rumori particolari: non abbiamo dubbi che diventerà il suo giocattolo preferito e sarà il suo cucciolo da coccolare.

Stimolare la creatività di un bambino con un kit per pittura per unicorno

Tantissimi insegnanti, esperti e anche genitori sono ormai convinti che un bambino-a deve fin da piccolo giocare, divertirsi ma in alcuni casi se è possibile anche attivare fin da subito la sua creatività.

In alcuni casi è possibile farlo anche con i giochi: un esempio è il kit per pittura per unicorno. I suoi punti di forza sono l’estetica perché è bello da vedere e il fatto che prevede la presenza dei colori e del pennello!

Non potevamo non nominare un giocattolo che può aiutare un bambino e una bambina a divertirsi in maniera costruttiva!