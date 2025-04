MALTEMPO / Clavesana, in lenta discesa il livello del Tanaro

Proseguono le operazioni di controllo e monitoraggio del fiume Tanaro da parte della Protezione Civile a Clavesana dove questa mattina, in via precauzionale, sono state fatte evacuare le famiglie residenti in borgata Gerino.

Chiusi alla viabilità con apposita ordinanza cautelare il ponte sul Fiume Tanaro che collega Viale Martiri della Libertà (fronte ex cotonificio) con la Borgata Gerino e il ponte della strada comunale di accesso alla Borgata Gorretti, fino a cessata emergenza.



Nel corso delle prossime ore il Comune valuterà se intraprendere ulteriori misure.