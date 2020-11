Rifreddo: da oggi va in scena il primo appuntamento delle Notti delle streghe virtuali

Dopo l'emozionante edizione reale tenutasi come di consueto a fine ottobre si apre lunedì 30 novembre il “secondo tempo” dell’edizione 2020 delle Notti delle streghe. Si tratta delle originali Notti delle streghe virtuali che prevedono, a cadenza mensile, la pubblicazione dei video della rappresentazione delle ormai classiche scenette teatrali di Terrore nel borgo. "Purtroppo - ci ha spiegato il primo cittadino Cesare Cavallo che come ormai da 12 anni segue in prima persona l'iniziativa - quest'anno a causa della pandemia di Coronavirus non ė stato possibile organizzare con il pubblico il terribile percorso di Terrore nel borgo. Abbiamo allora pensato di recitarlo comunque e di metterlo a disposizione di tutti attraverso i nostri ormai numerosi canali internet e social". Una strategia che, da un lato consentirà di far durare le “Notti delle streghe virtuali” per l'intera stagione invernale e dall'altra di realizzare una documentazione video professionale da conservare negli archivi comunali e da utilizzare per la promozione delle future edizioni della kermesse dell'occulto. Nel primo video, che sarà online dalle ore 20, verrà messa a disposizione di tutti l’anteprima-presentazione dell’edizione 2020 dell’evento che ha avuto luogo il 31 ottobre presso l’antico monastero di santa Maria della Stella. Una serata magica a cui purtroppo ha potuto partecipare solo un pubblico ristrettissimo. Dopo questo primo contributo Le notti delle streghe virtuali continueranno nei mesi successivi con tutte le scene recitate sul percorso di Terrore nel borgo. Per fruire dei video basterà collegarsi al sito www.lenottidellestreghe.it, alla pagina You tube dedicata https://www.youtube.com/channel/UCCl00W5Fi2fkCXe2kMQH4pw oppure cliccare sui link dei canali Facebook, Twitter o Istagram delle Notti delle streghe.