Rete Ferroviaria Italiana potenzia la Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Bus sostitutivi Arenaways dal 9 al 16 novembre

Rete Ferroviaria Italiana eseguirà interventi di potenziamento infrastrutturale lungo la linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano e in particolare tra Saluzzo e Cuneo.

"Le attività di RFI – fa sapere l’azienda del Gruppo FS – rientrano in un programma più ampio di interventi di potenziamento infrastrutturale il cui obiettivo è riclassificare l’intera linea rispetto alla massa assiale consentita oltre innalzare gli standard di sicurezza e regolarità".

Dal 9 al 16 novembre, le attività di cantiere, tra Saluzzo e Cuneo, consisteranno in interventi di sostituzione di opere d’arte (ponticelli e tombini) propedeutici al più ampio progetto di riclassificazione della linea Savigliano-Saluzzo-Cuneo per consentire il transito di treni con un maggiore peso assiale.

Per la particolarità delle lavorazioni programmate, sarà necessario interrompere la circolazione ferroviaria tra Savigliano e Cuneo via Saluzzo.

La tratta è quella servita da Arenaways. Già alcuni giorni addietro il vettore aveva annunciato che, "per una settimana, da domenica 9 a domenica 16 novembre comprese, fra Savigliano e Cuneo via Saluzzo il treno viaggerà su gomma, ma rispetterà la frequenza e gli orari del normale collegamento ferroviario, effettuando unicamente le 'fermate Arenaways’ in prossimità delle stazioni".

"A bordo – si aggiungeva – saranno accettati gli stessi titoli di viaggio riconosciuti sui treni Arenaways e vigeranno le medesime condizioni. Il servizio sostitutivo si è reso necessario per garantire continuità agli utenti e consentire, al tempo stesso, l’esecuzione di un intervento programmato di potenziamento infrastrutturale ad opera di Rete Ferroviaria Italiana".