Savigliano, addio a Marcello Albertini, storico titolare della farmacia Della Torre

Lutto a Savigliano per la scomparsa di Marcello Albertini, storico titolare della farmacia Della Torre in piazza Santarosa.



Molto conosciuto tra i suoi concittadini, Albertini è mancato all’età di 96 anni. Farmacista, ha trasmesso la sua passione alla figlia Luisa, a cui ha lasciato l’attività.



Oltre a lei, lascia la moglie Enrichetta Trucco, e gli altri due figli Laura e Alessandro.



Il funerale si svolgerà giovedì 10 dicembre alle ore 11 nella chiesa di Sant’Andrea.

Il rosario sarà invece recitato domani, mercoledì 9 dicembre, alle ore 19 nella stessa chiesa. La salma sarà tumulata nel cimitero di Candelo, in provincia di Biella.