Chiusa di Pesio lancia la campagna, "Sostieni il territorio, compra in Valle!”

"Sostieni il territorio, compra in Valle!” è lo slogan della nuova iniziativa finanziata dal Comune di Chiusa di Pesio e gestita dall'Associazione Commercianti Il Mirabello, in collaborazione con l'ufficio turistico, che prenderà il via sabato 12 dicembre per incentivare i consumi e sostenere le famiglie in vista delle feste. A partire da questo fine settimana, recandosi all’ufficio turistico, sarà possibile acquistare la Carta Regalo Valle Pesio del valore di 30 euro pagandola la metà. La differenza verrà colmata dal Comune, con un fondo di 5 mila euro.

Le Carte Regalo potranno essere spese entro il 31 marzo in tutte le attività che sono state penalizzate durante il lockdown (negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste) e tale scadenza sarà prolungata nel caso in cui dovessero essere imposte nuove chiusure.



“In questo momento di difficoltà – afferma il sindaco Claudio Baudino – abbiamo pensato a un’iniziativa che possa offrire un aiuto concreto alle famiglie e alle tante attività che rendono vivo il nostro paese. Attraverso le Carte Regalo, infatti, sarà possibile sostenere le realtà presenti sul territorio e regalare prodotti, oggetti o servizi di qualità a un prezzo ridotto, grazie al contributo comunale. Un modo per sentirci davvero più vicini e vivere la magia delle feste, nonostante tutto”.







"È tempo di acquistare i doni di Natale in Valle Pesio: con la Carta Regalo i vantaggi raddoppiano, si risparmia e si aiutano le attività danneggiate dalla pandemia”, commenta Simone Giorgetti, l’assessore al commercio che ha fortemente voluto l’iniziativa. “In questo modo diamo un significativo stimolo alla spesa nel nostro territorio, considerando che l'ammontare totale del valore dei buoni che saranno in circolazione è pari a circa 10 mila euro. Un ulteriore segno della presenza dell'amministrazione comunale a fianco delle attività, dopo lo sconto sulla tassa rifiuti, i buoni spesa per le famiglie in difficoltà spendibili negli esercizi del territorio e il Buono Vacanze Valle Pesio, oltre al continuo confronto e comunicazione nel periodo di emergenza e non solo".







In queste ore le attività commerciali e della ristorazione stanno man mano dando adesione per l'accettazione della Carta Regalo, potenzialmente 47 esercizi. Saranno riconoscibili dai clienti tramite una locandina dedicata che sarà affissa nelle rispettive vetrine, oltre che da un elenco che sarà distribuito al momento dell'acquisto della Carta.







L'ufficio turistico riaprirà i battenti per gestire direttamente la vendita delle Carte Regalo, sabato 12 dicembre, con orario 10-12 e 15-18. Sarà aperto, inoltre, tutte le mattine dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12. La vendita proseguirà fino all'esaurimento delle Carte Regalo.

--