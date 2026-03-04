Consiglio comunale a Savigliano, giovedì 5 marzo la seduta sulle variazioni di bilancio

Sarà una seduta ricca di temi quella del Consiglio comunale di Savigliano, convocato per giovedì 5 marzo alle 19.

La riunione si aprirà, come di consueto, con lo spazio dedicato alle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri di minoranza al sindaco e alla Giunta, che complessivamente sono dieci.

Gli interventi riguarderanno diversi temi legati alla vita amministrativa e ai servizi cittadini. Maurizio Michele Occelli (Fratelli d’Italia) ha presentato due interrogazioni: una relativa alla mancata partecipazione del Comune all’evento dell’ATL dedicato alla presentazione del Carnevale e una riguardante l’aumento delle tariffe dei parcheggi.

Paolo Tesio Spazio Savigliano) ha depositato tre interrogazioni: sulla manifestazione d’interesse per l’area sportiva di via Becco d’Ania, sul decreto sindacale numero 4 relativo all’istituzione temporanea della figura dell’ispettore ambientale comunale e sulla successiva revoca con decreto numero 5, e infine sui dati della raccolta differenziata relativi agli anni 2024 e 2025.

Tre interrogazioni portano la firma di Giacomo Calcagno (Spazio Savigliano): la prima riguarda la rimozione delle colonnine e il riutilizzo delle pensiline del servizio Bicincittà, la seconda il ripristino delle tettoie per le biciclette presso la stazione ferroviaria, mentre la terza è dedicata alla pulizia dell’alveo del torrente Mellea nel tratto a valle del ponte di via Alba.

Giorgia Seliak (Spazio Savigliano) ha invece presentato due interventi: una interpellanza sulle vie di ingresso e uscita della scuola primaria Santorre di Santarosa, legata alla sicurezza e alla viabilità negli orari scolastici, e un’interrogazione riguardante gli interventi sulla viabilità per decongestionare via Liguria, vista la chiusura del ponte di via Alba.

Terminata la fase dedicata alle interrogazioni, il Consiglio entrerà nel vivo con i punti all’ordine del giorno.

Tra i temi principali figurano alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con la ratifica di deliberazioni già adottate dalla Giunta comunale e l’approvazione della prima variazione al bilancio triennale con aggiornamento del Documento unico di programmazione.

All’esame dell’assemblea anche la prima modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, con l’elenco annuale degli interventi previsti per il 2026 e il programma delle opere pubbliche realizzabili attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

Tra i punti in discussione figura inoltre l’approvazione della prima variante al piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028, già approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre.

Infine, tra gli argomenti di interesse strategico per il territorio, sarà affrontato anche il tema dell’adesione del Comune di Savigliano a una Comunità energetica rinnovabile (Cer), alla luce della nuova normativa regionale piemontese che promuove la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili tra enti pubblici, cittadini e imprese.