Atti vandalici nella palestra scolastica di San Michele Mondovì. Il sindaco: "Il nostro paese non merita questo"

"La situazione in palestra si è presentata così gravemente compromessa da doverla dichiarare inagibile per gli studenti dell’istituto e far intervenire una ditta specializzata per la sanificazione." - prosegue il sindaco - "La nostra scuola ha grandissime potenzialità a livello strutturale e formativo, non è un bel segnale vedere danneggiato un patrimonio prezioso, un bene comune di cui tutti noi dovremmo sentirci responsabili e custodi. San Michele non merita questo perché è un paese con gente per bene. Ringrazio le Forze dell'Ordine per la tempestività, con la speranza che i responsabili vengano assicurati alla giustizia".