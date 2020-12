Premio "Piccolo Comune Amico": dieci comuni del cuneese si contendono la nomina

I comuni di Bergolo, Chiusa di Pesio, Cortemilia, Garessio, Genola, Moretta, Nucetto, Vernante, Villafalletto e Villar San Costanzo si contendono per la provincia di Cuneo il premio “Piccolo comune amico” lanciato dal Codacons e che sarà presentato ufficialmente sabato 12 dicembre alle ore 11:30 nel corso di un evento in streaming sulla pagina Facebook del Codacons al quale parteciperà il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Si tratta di una iniziativa avviata a livello nazionale dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem, tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali. Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 Comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze, all'interno di 5 categorie (Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura, arte, storia, Economia Circolare).