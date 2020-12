A Mondovì "Antico Natale" a sostegno della Croce Rossa

In via Rosa Govone a Mondovì, a pochi passi dalla piazza del mercato cittadino, dalla scorsa settimana è nata l'iniziativa "Antico Natale".

In un grazioso locale, al pian terreno del palazzo più antico della via, la signora Piercarla di Effericami ha pensato di dedicare questo Natale 2020, segnato inevitabilmnte dall'emergenza sanitaria, alla Croce Rossa di Mondovì.

"Fin da bambina ho sempre avuto la passione per il cucito e per i tessuti" - racconta - "Da mio papà ho ereditato l'amore per il restauro e per i pezzi di antiquariato ecco perché quando ho letto sui giornali la notizia che la Croce Rossa di Mondovì aveva lanciato una raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza ho pensato come poterli aiutare, così è nata l'iniziativa "Antico Natale".

Fino al prossimo 10 gennaio acquistando un tessuto (che volendo può essere trasformato in ciò che si desidera dalle abili mani della signora Piercarla, ndr) o uno dei moltissimi oggetti d'arredo si potrà contribuire ad aiutare la Croce Rossa monregalese. Il 10% del ricavato, infatti, verrà destinato alla raccolta per l'acquisto della nuova ambulanza.

Per sostenere l'iniziativa è inoltre possibile fare un'offerta e avere una delle mascherine "Antico Natale".

ORARI

Lo spazio espositivo in via Rosa Govone 6 è aperto il martedì e il sabato mattina dalle 10 alle 12 e tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.

Per informazioni e visite si consiglia di telefonare allo 393 823 5761