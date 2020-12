Intimo senza cuciture: ecco le proposte da uomo e donna di maggiore tendenza

L'intimo senza cuciture attualmente è un accessorio molto di tendenza sia per gli uomini che per le donne. Si tratta di: slip, boxer, canottiere, sottovesti e reggiseni: indumenti che vengono usati normalmente sotto i vestiti ma talvolta possono essere portati anche a vista, quando si parla, ad esempio, di canotte o leggins.

Il segreto dell'intimo senza cuciture è quello di essere realizzato con una speciale lavorazione che elimina i punti di giunzione dove la stoffa si sovrappone, creando piccoli cordoli talvolta fastidiosi. Anche l'intimo senza cuciture per essere tenuto insieme ha una o due impunture, queste però sono nascoste in posti dove non si vedono o non creano alcun fastidio a chi l'indossa.

Vantaggi di scegliere l'intimo senza cuciture

Scegliere l' intimo da uomo e donna senza cuciture offre molteplici vantaggi. Chiunque abbia provato questi indumenti spesso non può farne più a meno, soprattutto perché essi sono:

Confortevoli da indossare perché non stringono, danno sostegno dove serve e sono morbidi sulla pelle.

da indossare perché non stringono, danno sostegno dove serve e sono morbidi sulla pelle. Pratici e comodi in quanto non lasciano i segni rossi che molti tipi di intimo creano a causa dello sfregamento in corrispondenza delle cuciture.

in quanto non lasciano i segni rossi che molti tipi di intimo creano a causa dello sfregamento in corrispondenza delle cuciture. Praticamente invisibili sotto i vestiti, particolare molto importante sia per uomini che per donne.

Indossando l'intimo senza cuciture è come avere una seconda pelle, questi accessori non si arrotoleranno formando antiestetici bozzi che sbucano attraverso gli indumenti e al tocco sono morbidissimi. Sono perfetti da indossare:

Tutti i giorni.

In occasioni speciali ad esempio sotto un vestito di un colore chiaro o realizzato con una stoffa sottile.

Quando si pratica sport . In questa circostanza l'intimo senza cuciture è perfetto perché aderisce senza spostarsi, quindi non irrita e sostiene.

La stoffa con cui tali indumenti sono fatti permette alla pelle di traspirare, inoltre il materiale è particolarmente resistente e rimane inalterato anche dopo molteplici lavaggi.

Tutti i modelli intimo uomo-donna disponibili

Sia l'uomo che la donna che seguono una vita attiva e intensa apprezzeranno l'intimo senza cuciture, in quanto si parla di un indumento che praticamente non si sente addosso, non stressa ma abbraccia dolcemente le forme. Il design di ogni capo è semplice e lineare questo li rende perfetti da indossare in qualsiasi circostanza. Sono disponibili in varie colorazioni, si parla di: bianco, nero, grigio e color carne, da selezionare in base alle proprie preferenze o per abbinare slip, boxer, canotte o reggiseni agli abiti che si indossano, nel caso in cui ci sia la possibilità che sbuchino accidentalmente da sotto gli altri vestiti.

I capi intimi realizzati senza cuciture che si possono acquistare sono:

Boxer e slip da uomo, da scegliere a seconda dei gusti di ognuno.

Magliette a maniche corte o lunghe da usare come intimo, da mostrare come sotto giacca o di indossare al di sotto di una camicia o un maglioncino.

Leggins e pantaloni lunghi unisex da vestire per aumentare il grado di calore o quando si pratica attività sportiva, per un comfort ottimale.

Pinocchietti o ciclisti da scegliere nel caso in cui le temperature non siano molto rigide.

Reggiseni senza ferretti con bretelle larghe o sottili regolabili.

Intimo modellante che comprime ma non stringe, grazie alle differenti bande di tessuto.

Canotta sia da uomo che da donna a spalla larga o stretta.

Sottoveste modellante perfetta per sfoggiare un abito aderente e sentirsi perfettamente a proprio agio. Disponibile sia con che senza spalline per adattarsi a qualsiasi tipo di scollatura.

Una volta provato il comfort dell'intimo senza cuciture non si potrà tornare indietro. Se siete stati conquistati da questi indumenti potrebbe essere una buona idea acquistare dei pacchi convenienza che contengono più unità per avere sempre una scorta, oppure da dividere con amici o amiche per risparmiare sull'acquisto.