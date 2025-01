Tenda chiuso da cinque inverni, Cirio e Bongioanni a Limone per spiegare come e a chi andranno i ristori

Un milione di euro a fondo perduto per commercianti, ristoratori, operatori turistici danneggiati dalla chiusura del Tenda. Siamo al quinto inverno consecutivo.

Il prossimo 8 febbraio, alle 10.30, il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore al Commercio Paolo Bongioanni saranno in Sala del consiglio, a Limone Piemonte, per spiegare in che modo saranno distribuiti i ristori per le attività commerciali e turistiche del paese e di tutta la valle Vermenagna.

Ma quali saranno i criteri di assegnazione? Sono in corso proprio in questi giorni le valutazioni su come procedere. Ad occuparsene l'assessore Bongioanni, che è anche consigliere comunale a Limone.

"Stiamo ragionando su come procedere. Molto probabilmente si farà come si fece per il Covid, con una parte di distribuzione a tutti gli operatori (una cifra attorno ai 2.000 euro) e un'altra parametrata sulla cubatura dell'attività o sulla perdita di fatturato", ovviamente da dimostrare.

Si terrà anche conto della maggiore vicinanza al cantiere, che sarà ovviamente un criterio preferenziale.

Soddisfatto il sindaco di Limone Massimo Riberi per l'impegno della Regione. "Ringrazio il presidente e l'assessore per aver mantenuto la promessa e aver trovato il modo di mettere a bilancio questo milione per le attività che da anni sono penalizzate dal protrarsi del lavori al Tenda. Invece- puntualizza - non posso ringraziare Anas. Aveva promesso di rimborsare la Regione dei soldi stanziati ogni inverno per le navette tra Limone e Tenda, soldi che poi la Regione avrebbe dato a chi ha subito danni economici proprio la chiusura del tunnel. Ad oggi, solo parole: quei soldi Anas non li ha mai rimborsati".