Da Fiorito tante novità per stupire a San Valentino

Il giorno di San Valentino rappresenta un appuntamento fondamentale per tutti coloro che, nei confronti della persona amata, vogliono manifestare i propri sentimenti con un presente (come potrebbero essere i fiori, che anzi sono da sempre considerati tra gli innamorati il dono per antonomasia). Per l’occasione Fiorito, il negozio di fiori e piante in Rondò Garibaldi 7 a Cuneo e in Via Torino 51/B a Fossano, anche quest’anno si presenta con un allestimento specifico per questo tipo di esigenze.

Oltre a un rinnovato assortimento di fiori e piante, infatti, viene dato opportuno risalto al fiore per eccellenza, cioè la rosa rossa, che da quest’anno sarà presente anche in “versione XXL”: la rosa rossa gigante, infatti, con i suoi 110-120 cm di altezza (contro i 70-80 di una normale rosa a stelo lungo), permetterà di regalare mazzi di fiori indimenticabili.

Per chi desidera invece puntare sulla sorpresa, anche quest’anno sarà già disponibile la mimosa in anteprima: il fiore caratteristico della Festa della Donna insomma gioca d’anticipo e può essere una soluzione interessante per chi vuole essere sempre “avanti”.

Tante novità anche dal reparto accessori, per permettere di completare al meglio il proprio omaggio floreale: dai prodotti specifici di San Valentino dei cioccolatini Lindt e Baci Perugina alle bottiglie di spumante e champagne.

Per consentire un accesso più comodo e allo stesso tempo ridurre i tempi di attesa da parte dei clienti in coda, venerdì 14 febbraio il negozio Fiorito a Cuneo osserverà un orario di apertura continuato dalle 6 del mattino alle 21 di sera.

Fiorito offre il servizio di consegna a domicilio a Cuneo e provincia, ed è possibile ordinare anche solo telefonando (0171/66650, numero attivo anche su Whatsapp) o visitando l’eCommerce (www.fioritoshop.it) pagando con Satispay, carte di credito o PayPal.

