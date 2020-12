Calcio - Cuneo FC, Calandra approva il comunicato dei suoi giocatori: "D'accordo con i ragazzi, nessuno ci ha detto niente"

A metà gennaio verranno svelati peculiarità ed obiettivi del nuovo progetto calcistico cuneese annunciato da ASD Olmo e Cuneo FC.

Il passaggio rappresenta, senza dubbio, un importante cambio di rotta per la società guidata da Mario Castellino, nata sulle ceneri dell'AC Cuneo 1905 ed attualmente impegnata nel campionato di Seconda Categoria.

Situazione che ha colto di sorpresa i componenti della squadra, dubbiosi sul proprio futuro con la maglia biancorossa vista la fusione con una società che milita in Eccellenza. Ma anche dispiaciuti da una mancata comunicazione preventiva da parte della dirigenza, fino alla decisione di produrre una lettera aperta inoltrata agli organi di stampa.

LA LETTERA DEI GIOCATORI DEL CUNEO FC

"Siamo noi, i ragazzi della prima squadra del FC Cuneo che scriviamo; scriviamo per richiedere gentilmente che ci vengano forniti chiarimenti in relazione all’articolo pubblicato nei giorni scorsi sui diversi giornali locali in merito alla fusione societaria con l’ASD Olmo.

Siamo all’oscuro di tutto ciò che è stato riportato dalla stampa e questo non significa che dissentiamo dalle vostre scelte, ma riteniamo doveroso essere informati in merito alla questione. Crediamo inoltre che sia giusto e corretto che chi rappresenta la società ci degni di una comunicazione, una chiamata o di un semplice messaggio chiarificatore.

Con la presente intendiamo sottolineare il fatto che non sono stati rispettati gli impegni presi a inizio anno da parte della società, venendo meno la promessa di un progetto solido e duraturo da voi avanzato che si interrompe drasticamente dopo nemmeno metà stagione.

Tutti noi, nuovi arrivati e vecchi giocatori, abbiamo sposato con entusiasmo il progetto di inizio anno, abbiamo messo cuore, passione, entusiasmo e sacrifici per onorarlo nel miglior modo possibile convinti di poter raggiungere gli obiettivi prefissati, mai e poi mai avremmo immaginato che a meno di 4 mesi dall’inizio della preparazione tutto sarebbe crollato. Probabilmente nessuno di noi avrebbe accettato il progetto immaginando di poter andare incontro ad un cambiamento drastico in corso d’anno come quello che stiamo subendo.

Il rispetto è alla base di tutto e pensiamo di meritarlo dal momento che abbiamo sempre portato grande rispettato e lealtà ai colori del Cuneo, cercando di onorare la maglia, ognuno nel suo miglior modo possibile.

Siamo convinti inoltre del fatto che il CUNEO, per tornare a competere nelle categorie che merita, abbia bisogno di essere gestita da persone prima e commercianti poi..."

D'accordo con la presa di posizione dei suoi giocatori mister Calandra, anche lui all'oscuro, fino a pochi giorni fa, dei movimenti societari.

Pierangelo Calandra: "Ho appreso la notizia dai social, non conosco alcun dettaglio di questo progetto. La società non mi ha mai cercato per informarmi, così come non sono stati contattati i giocatori. Approvo quanto sostengono nel comunicato che hanno prodotto. Si sentono traditi, è normale. E' come se non servissero più. Abbiamo sposato un progetto di un certo tipo ma le carte sono state cambiate in corsa. Non sappiamo cosa sarà del nostro futuro. Metà gennaio per avere novità? Ci auguriamo prima. Lo dico per i ragazzi che hanno tempo fino al 7 gennaio, eventualmente, per liberarsi nel caso il nuovo progetto non li interessasse."