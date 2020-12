Accusa un malore mentre fa ice-climbing sulle cascate di ghiaccio a Chianale: recuperato da elisoccorso e Soccorso alpino

Intervento dell’elisoccorso 118, verso le 12 di oggi (mercoledì) a Chianale, in alta Valle Varaita.

I soccorsi sono stati allertati dopo che un uomo, impegnato in un’uscita di arrampicata su ghiaccio, ha accusato un malore. L’uomo stava facendo ice-climbing sulla cascata del Martinet.

Giunto in quota, l’elisoccorso ha recuperato il ghiacciatore che, dopo le prime cure, è stato elitrasportato in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

L’intervento è stato portato a termine dal personale sanitario e del Soccorso alpino presente sull’elicottero, con il supporto fornito dalle squadre a terra, sempre del Soccorso alpino, che nel giro di poco si sono rese operative per l’intervento.