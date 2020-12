Come creare un sito web da zero? La domanda del 2020

In questo strambo 2020 sono stati moltissimi gli imprenditori che hanno googolato la domanda Come creare un sito web? Il motivo è la massiccia trasformazione dell’Italia 3.0 nell’Italia 4.0 con una diffusione del digitale a 360°.

Come creare un sito web, a chi mi rivolgo?

Ma come si può creare un sito web da zero? Quali sono i passaggi che è necessario compiere? Innanzitutto sarà necessario rivolgersi ad una agenzia web esperta nella creazione di siti web come la Web Project Group . In secondo luogo dovrete fissare un incontro conoscitivo e qui inizierà il vero e proprio brain storming per la creazione del vostro sito internet. Il primo passaggio, infatti, è quello di mettere in chiaro le proprie esigenze, i propri bisogni e soprattutto le specificità del proprio prodotto e servizio.

Creare un sito web con la digital strategy

In secondo luogo l’agenzia web vi spiegherà come andrà a creare un sito web da zero proponendovi una digital strategy, ovvero un percorso pensato su misura per voi per far sì che il vostro sito web sia innanzitutto utile! La creazione di un sito web, infatti, comprende anche una buona dose di strategia, perché il sito web ha un obiettivo finale ben chiaro, ovvero portare clienti ad un servizio o un prodotto.

La digital strategy sarà il canovaccio scritto per creare un sito internet che funzioni realmente e potrà comprendere alcune cose che esulano dalla creazione del sito, ovvero:

una strategia di posizionamento SEO

una strategia di Social Media Marketing

Campagne Google Ads

Questi tre strumenti sono il cuore pulsante del sito internet che si va a creare, infatti, un sito internet senza digital strategy rimane un biglietto da visita online visto solamente da chi già conosce il brand. Per portare traffico di qualità all’interno del vostro sito web dovrete farvi suggerire dall’agenzia web un vero e proprio piano di lavoro.

Perché la SEO è importante nella creazione di un sito web?

Una volta definita insieme la strategia si procederà a creare un sito web da zero, che sia realmente utile per l’imprenditore che decide di mettersi in gioco online. Un sito che non ha traffico, ad esempio, potrebbe risultare un progetto sterile, in quanto nessuno andrebbe sulla piattaforma a vederlo. Per condurre traffico esistono varie strategie, di cui la SEO è sicuramente una delle più importanti. Un sito web senza SEO, infatti, difficilmente potrà essere trovato dal pubblico che ricerca il prodotto o servizio, quindi la prima cosa da inserire in un sito web è una buona struttura SEO, che vi permetterà di essere raggiunti da molte persone in cerca proprio del vostro prodotto.

All’interno delle agenzie per la creazione di siti web, come la Web Project Group, sono sempre presenti SEO Specialist proprio per permettere la gestione di progetti SEO durante la creazione di un sito web.

Ora hai capito come puoi creare un sito web da zero con l’aiuto di esperti del mestiere, infatti la creazione da autodidatti è fortemente sconsigliata: può portare a pasticci difficili da risolvere in seguito e la perdita di un sacco di tempo.