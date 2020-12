Arredare un negozio in stile Urban Industrial: 10 complementi d’arredo “must have”

Seguire i propri sogni non è semplice, richiede coraggio, inventiva e anche un po’ di fortuna, ma finalmente dopo tanto tempo abbiamo deciso di dar vita al nostro progetto e aprire un negozio tutto nostro. Dopo aver definito tutti i dettagli e aver scelto il locale in cui dar il via alla nostra attività, quale sarà il prossimo passo da fare? Dobbiamo stabilire lo stile d’arredo del nostro negozio per presentarlo al meglio ai nostri clienti, facendo emergere al massimo la sua identità.

Lo stile d’arredo non è solo estetica, ma è anche empatia

Quando arrediamo un negozio non stiamo solo delineando un suo stile e un mood personale, ma gli stiamo dando un’ulteriore opportunità per essere più competitivo rispetto agli altri negozi che vendono prodotti come i nostri.

Se scegliamo il giusto stile d’arredo, possiamo far sentire le persone che entrano per la prima volta nel nostro locale a proprio agio, e quando dovranno fare i prossimi acquisti, torneranno da noi perché non solo hanno avuto un’esperienza di vendita positiva, ma perché si sono sentite accolte, accomunate dallo stile che abbiamo scelto, e affascinante. Abbiamo creato empatia con i clienti grazie all’identità del nostro negozio.

Come facciamo a scegliere lo stile giusto? Tutto dipende dai nostri gusti e da quello che vogliamo comunicare. Se siamo persone dinamiche, sempre in movimento, divisi tra un impegno e l’altro e vogliamo che il nostro negozio rispecchi il nostro modo di essere, puntando tutto su arredi essenziali ma dal forte impatto visivo, allora non avremo dubbi, il nostro è uno stile Urban Industrial.

Arredare il negozio in stile Urban Industrial

Lo stile Urban Industrial è giovane, dinamico e prevede un tipo d’arredo basato su pochi oggetti semplici, dal design minimal ma esteticamente originali. La bellezza di questo stile sta nel rispettare la naturale composizione del luogo, gli spazi non vengono manipolati e stravolti, ma ogni cosa, anche i piccoli difetti vengono messi in risalto perché veri.

Se vogliamo dedicarci a questo stile ma non sappiamo proprio da dove iniziare, ci viene in soccorso il team di Design Department, una squadra formata da project manager e artigiani in grado di costruire un design Industrial che fa davvero la differenza. Una realtà moderna e all’avanguardia che unisce all’esperienza artigianale l’affidabilità organizzativa.

Quali sono i complementi d’arredo necessari per arredare un negozio in stile Urban Industrial? Scopriamoli insieme in quest’imperdibile top 10.

Top 10: i must have per un negozio in stile Urban Industrial

Design Department si occupa della creazione su misura di qualsiasi prodotto necessario per un locale, dai tavoli alle sedute, dai banconi alle scrivanie per uffici e vetrine per negozi. Tutte soluzioni d’arredo progettate e create su misura per ogni tipo di spazio.

Ecco i must have di cui non poter fare a meno.

1.Bancone in legno e in ferro

Un bancone realizzato in legno con dettagli in ferro da collocare al centro del negozio o davanti a una parete decorata in finto cemento per accogliere i clienti e guidarli al pagamento.

Sgabelli comodi per far accomodare i clienti o usati semplicemente per arredare gli spazi, come questo in abete dalle finiture in ferro dai diversi colori.

(foto)

3. Poltroncina o divani in pelle

Una ma anche più poltroncine realizzate in pelle, o similpelle, per far sostare i clienti quando accompagnano qualcuno a far compere e, nell’attesa, si rilassano un po’ accomodandosi su morbide sedute. Oltre alle poltroncine, possiamo utilizzare qualche divanetto.

Se l’idea delle poltrone e del divano non ci convince del tutto, possiamo arredare il nostro negozio con una soluzione più agile attraverso delle panche in legno con sezione in ferro, come queste, per massimo comfort e design minimal.

(foto)

Oltre agli scaffali impiegati per riporre i prodotti da vendere, possiamo integrare all’arredo anche mobili e librerie dalla struttura semplice e minimal, composta da diverse mensole e scomparti, per sistemare oggetti di design decorativi e complementari allo stile del nostro locale.

(foto)

6. Lampade a sospensione e applique

L’illuminazione è importante per enfatizzare gli ambienti e gli spazi ma anche gli stessi arredi. Per farlo abbiamo bisogno principalmente di 2 tipologie di luci, le lampade a sospensione e le applique, due soluzioni che garantiscano luce d’atmosfera ma che sia anche funzionale.

Quando non siamo in contatto con i clienti e dobbiamo occuparci di conti e ordini, abbiamo bisogno di una scrivania spaziosa e che abbia un design moderno ed elegante. Le linee saranno semplici e preferiremo un modello con un ripiano in legno e una struttura in ferro.

(foto)

8. Credenza bassa e spaziosa

Una credenza è un’idea perfetta per arredare il proprio negozio e tener in ordine sia gli oggetti decorativi ma anche i prodotti da mostrare ai clienti. Un modello vintage e in stile newyorkese sarà perfetto.

9. Mobile con vetrina

Possiamo piazzare al centro del negozio un mobile con vetrinetta o ripiano in vetro dove collocheremo gli oggetti da vendere per mostrarli in dettaglio ai nostri clienti. Il vetro è uno dei materiali più impiegati per lo stile Urban Industrial perché visivamente rende gli spazi più ampi.

L’ultimo accessorio per arredare un negozio Urban Industrial è un appendiabiti molto pratico ma che abbia un design originale. Anche in questo caso i materiali top saranno il legno e il ferro.