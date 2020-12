Trinità consegnerà, tra lunedì 28 e martedì 29, quasi 200 pacchi natalizi agli over 75

La città di Trinità, nei giorni di lunedì 28 e martedì 29, consegnerà ai suoi abitanti over 75 i pacchi natalizi, al cui interno si trovano generi alimentari vari e un calendario, un fiore confezionato da Trinità Solidale e gli auguri di buone feste.



Per la realizzazione è stato fondamentale il finanziamento della Cassa di Risparmio di Fossano, tutte le ditte che hanno donato prodotti e l’impegno dei volontari.



Pervenute inoltre più 70 letterine di Natale che i bambini trinitesi hanno voluto recapitare al sindaco Ernesta Zucco la quale, delegata da Babbo Natale, ha risposto ad ognuna.



“È stato bello leggerle tutte e rispondere ad ognuno in modo diverso perché diversi erano gli scritti - commenta il primo cittadino di Trinità - Come aiutante ho dovuto assistere Babbo Natale e sotto la sua direzione scriverle. Ci sono dei disegni bellissimi e sono dei veri artisti! Molti, i più "grandi", hanno chiesto di far sparire questo brutto mostro e tornare alla serenità. È un argomento sentito, purtroppo, anche dai più piccoli ma con l'arrivo delle risposte il periodo sarà meno difficile ed i bimbi si sentiranno, almeno lo spero, un po’ coccolati e sorpresi piacevolmente”



Il dono che la città ha riservato ai bambini verrà distribuito dalle maestre mentre il tradizionale pranzo degli anziani verrà portato direttamente a casa dalla pro loco, più di 100 gli abitanti che hanno aderito all’iniziativa.