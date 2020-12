I vantaggi del trading di Bitcoin

Il boom di popolarità bitcoin negli ultimi anni non può essere trascurato, visto che sempre più persone oggi stanno iniziando ad abbracciare il Bitcoin trading. Ciò può essere fatto risalire ai molti vantaggi che ha da offrire e il suo track record nel corso degli anni. Oggi, Bitcoin conta $6 miliardi di transazioni online al giorno, e gli utenti di criptovaluta hanno superato i 40 milioni. C'è di più da aspettarsi nel settore della crittografia nei prossimi anni, e qui ci sono alcuni motivi per cui ancora più persone dovrebbero approfittare del trading di Bitcoin.

Libertà di pagamento

Questo è uno dei motivi più importanti per cui chiunque sceglierebbe Bitcoin rispetto ad altre forme tradizionali di pagamento. È possibile inviare denaro a chiunque e riceverlo da chiunque in pochi secondi, indipendentemente da dove si trovano. Il sistema bancario tradizionale potrebbe comportare più scartoffie e pochi giorni lavorativi per un destinatario internazionale per ottenere il pagamento. In questa epoca della tecnologia avanzata in cui è importante ottenere le cose in fretta, la maggior parte delle persone preferirebbe un sistema di pagamento che permetta transazioni senza soluzione di continuità in pochi secondi. Ci sono anche applicazioni che rendono questo processo più facile e più veloce con pochi clic, come Bitcoin Trader o Bitcoin Prime.

Trasparenza delle transazioni

Bitcoin e le altre criptovalute utilizzano la tecnologia blockchain per registrare e convalidare le transazioni in un registro pubblico. Ciò significa che per ogni transazione registrata, ogni computer della rete ne detiene una copia. Questo rende complicata la modifica di qualsiasi cosa, dato che tutti i computer hanno già la copia originale dei dettagli delle transazioni. Il pubblico ha accesso alle transazioni che hanno avuto luogo, ma l’identità rimane nascosta. Questa trasparenza delle informazioni pur essendo ancora in grado di nascondere l’identità incoraggia molte persone a scambiare Bitcoin.

Bassi costi di scambio

Effettuare transazioni con Bitcoin è più conveniente rispetto ad altre forme di pagamento, tra cui il sistema bancario tradizionale. Questo è un grande vantaggio per le persone che spesso fanno transazioni di alto valore; ci si può preoccupare meno di pagare denti e unghie per completare una transazione locale o internazionale. Il vantaggio aggiunto a questo è che il processo è anche veloce e non c'è bisogno di passare attraverso alcun intermediario per completare una transazione.

Controllo e sicurezza

Quando si tratta di finanze, il controllo e la sicurezza sono due cose fondamentali che devono essere prese sul serio. Bitcoin permette di avere il pieno controllo sui propri soldi; avete i vostri soldi nelle vostre mani e potete decidere cosa farne o come gestirli. La sicurezza dipende anche in gran parte da voi, per quanto riguarda come mantenere il vostro portafoglio Bitcoin più sicuro possibile. Se avete un portafoglio digitale, assicuratevi di sceglierne uno con buone misure di sicurezza, inclusa l'autenticazione a due fattori. Inoltre, mantenete la vostra chiave privata e altre informazioni sensibili al sicuro e ricordate le piattaforme che visitate e usate per evitare attacchi fraudolenti o malware sulle vostre finanze.

Conclusione

Bitcoin ha avuto un buon track record negli ultimi anni della sua esistenza. C'è ancora molto da aspettarsi in futuro, poiché la domanda continua ad aumentare. Questi sono i principali vantaggi che si dovrebbero conoscere quando si intraprende il commercio di Bitcoin.