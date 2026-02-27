Ex Diageo, la protesta dei sindacati: "Con la nuova dirigenza relazioni difficili e inoperose"

"Difficili e inoperose". In questi termini le segreterie di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente alla rappresentanza sindacale unitaria, descrivono lo stato delle relazioni sindacali con la dirigenza di Princes Rod Spa, il gruppo che da alcuni mesi è subentrato alla multinazionale britannica degli "spirit" nello stabilimento ex Diageo di Santa Vittoria d’Alba.

La comunicazione ai circa trecento dipendenti roerini arriva all’indomani dell’incontro sindacale tenuto presso il sito produttivo di frazione Cinzano alla presenza della stessa Rsu e della direzione aziendale in presenza e in videoconferenza, mentre precede di qualche giorno il confronto previsto mercoledì 4 marzo, quando a ritrovarsi sarà il coordinamento nazionale di gruppo costituito dalle sigle sindacali del comparto per discutere diverse tematiche riguardanti tutte le numerose controllate della multinazionale alimentare presieduta dall’imprenditore di origine campana Angelo Mastrolia: un universo che nell’ultimo anno è stato protagonista di nuove importanti acquisizioni quali quelle relative al marchio Plasmon e ai punti vendita italiani della catena Carrefour.

A meglio spiegare le ragioni del malcontento sindacale una nota sottoscritta dalle diverse sigle del comparto alimentare: "A seguito dell’acquisizione dell’intero pacchetto azionario della società, come si cita nel verbale di riunione stilato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio scorso, dal giorno 1° ottobre 2025 la Princes Rdt Spa è diventata la nuova proprietaria dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba. La stessa Princes ha sempre manifestato di non voler cambiare nulla e che i diritti acquisiti dalle lavoratrici e dai lavoratori restavano tali, anche perché non può essere altrimenti, ma a partire dal mese di ottobre 2025 abbiamo iniziato a vedere che non è così. Queste relazioni non aiutano il clima aziendale, anzi creano malcontento e ansie che provocano frustrazioni a persone che ne hanno già subite abbastanza nel corso del 2025 per la vicenda passata".

"Come segreterie provinciali e Rsu auspichiamo un netto cambio di passo al fine di creare un ambiente di lavoro 'normale' e che soprattutto si rispettino i contratti, gli accordi sottoscritti e le prassi aziendali acquisite nel corso dei decenni nello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba", si chiude la nota diffusa dai sindacati, che chiedono un maggiore rispetto di accordi, contratti e prassi aziendali.