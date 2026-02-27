Nasce il noleggio “pick-up + cellula abitativa”: il modo più semplice (e diverso) di vivere un weekend outdoor

C’è chi sogna un road trip senza vincoli, chi vuole dormire in mezzo alla natura senza rinunciare alle comodità, e chi è curioso di provare una cellula abitativa per pick-up prima di fare un acquisto. Da oggi, tutto questo è possibile grazie al nuovo servizio di noleggio Cellula Pickup, pensato per trasformare la classica fuga del fine settimana in un’esperienza decisamente fuori dal comune.

Un’esperienza di camping diversa dal solito (e più libera)

L’idea è semplice: un Toyota Hilux già equipaggiato con cellula abitativa, pronto a partire. Una soluzione completa che unisce affidabilità, comfort e spirito off-road, ideale per raggiungere mete dove i camper tradizionali spesso faticano ad arrivare. E la parte migliore? Ti basta la patente B.

Perché provarlo: 3 benefici chiave

1) Vivi un’avventura nuova, senza complicazioni

Ritiri il mezzo, carichi due cose, e sei già in viaggio: la cellula ti permette di vivere mare, montagna o borghi fuori rotta con un approccio più autentico e spontaneo.

2) È il modo migliore per “testare” la cellula prima di acquistarla

Se stai valutando una cellula pick-up, il noleggio è la prova più concreta: capisci davvero cosa significa viaggiare con questa configurazione, come ti trovi negli spazi e quanto è adatta al tuo stile di vacanza.

3) Più serenità e sicurezza, anche per chi è alla prima esperienza

Il servizio include assicurazione Kasko e un mezzo controllato prima della consegna: l’obiettivo è farti concentrare solo sul viaggio, con la tranquillità di una copertura dedicata.

Cosa include il noleggio: kit pronto-partire e condizioni chiare

Il servizio è strutturato in modo pratico: ritiro e consegna a Marene (CN) e noleggio per massimo 2 persone. Nella tariffa standard sono inclusi 200 km al giorno (extra a 0,40 €/km) oppure, nella formula weekend (venerdì–lunedì), i chilometri sono illimitati.

Nel kit noleggio sono inclusi:

Bombola 2 kg

Tendalino

Tubo acqua scarico doccia e acque grigie

Cavo corrente

Pastiglie WC

Sanificazione

È previsto un deposito cauzionale di 1.000 € (franchigia Kasko), restituito dopo verifica. In caso di riconsegna del mezzo sporco o con serbatoi recupero pieni, può essere addebitata una pulizia di 150 €.

Tariffe e stagionalità

Le tariffe variano in base al periodo (bassa, media e alta stagione) e c’è un minimo di notti che cambia a seconda dei mesi e delle festività: una formula ideale sia per un weekend di prova sia per un viaggio più lungo e pianificato.

Vuoi partire?

Per conoscere tariffe aggiornate, disponibilità e dettagli del noleggio, visita la pagina dedicata sul sito ufficiale: https://cellulapickup.it/noleggio-cellula-abitativa-con-pickup/

Link alle pagine social



Instagram: https://www.instagram.com/cellulapickup.it/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556759413098

YouTube: www.youtube.com/@cellulapickup