Banca Territori del Monviso apre una nuova filiale a Piobesi Torinese

Martedì 3 marzo sarà inaugurata la nuova filiale di Banca Territori del Monviso nel comune di Piobesi Torinese. Si consolida così la presenza della banca sul territorio, dopo l’apertura un anno fa dell’ufficio di rappresentanza.

«La trasformazione da presidio di rappresentanza a vera e propria filiale operativa rappresenta un segnale chiaro di crescita e di fiducia nella Comunità locale - osserva il Presidente BTM Alberto Osenda -. Una scelta che conferma la volontà della nostra banca di investire stabilmente sul Territorio, rafforzando la propria presenza con servizi completi e una struttura dedicata».

La nuova filiale offre infatti ambienti moderni, accoglienti e funzionali, pensati per garantire consulenza personalizzata a famiglie, imprese e associazioni del territorio. Tra i servizi disponibili anche un ATM evoluto che, anche quando lo sportello non sarà presidiato da personale BTM, consentirà comunque all’utenza di effettuare operazioni bancarie in autonomia 24 ore su 24, tra cui prelievi, versamenti di contanti e assegni nonchè tante altre operazioni, ampliando così l’accessibilità e la comodità per la clientela piobesina.

«Crediamo profondamente nel territorio di Piobesi Torinese e nel valore della sua Comunità – dichiara il Direttore Generale BTM Luca Murazzano –. Come Banca di Credito Cooperativo siamo al fianco delle famiglie, sosteniamo i giovani nei loro progetti di vita e accompagniamo le imprese nel loro percorso di crescita. Essere una BCC significa infatti mantenere un forte radicamento locale, reinvestendo sul territorio risorse, competenze e attenzione alle persone. La nuova filiale nasce proprio con questo obiettivo: essere un punto di riferimento stabile, accessibile e vicino alle esigenze delle comunità piobesina e limitrofe, presidio operativo contro la crescente desertificazione bancaria della zona. La valenza sociale di una banca di prossimità com’è Banca Territori del Monviso non si misura dagli slogan, ma da azioni concrete, come testimonia l’apertura di questa ventunesima filiale BTM sul territorio. Vi aspettiamo numerosi martedì prossimo per la sua inaugurazione e per un momento di festa da trascorrere insieme».

L’inaugurazione ufficiale si terrà martedì 3 marzo alla presenza delle Autorità locali, dei rappresentanti della Banca e di tutti i Piobesini che vorranno partecipare alla cerimonia.

Banca Territori del Monviso – Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è attiva da oltre 70 anni nelle provincie di Cuneo e Torino. Opera attraverso 21 filiali e un moderno Centro Direzionale a servizio dei suoi 10.500 soci e 30.000 clienti, per conto dei quali amministra masse che superano i 2,3 miliardi di euro. Con un CET1 ratio al 31.12.2025 del 30.60% è tra gli istituti più solidi del sistema bancario nazionale.