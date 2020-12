Carissimi ragazzi e ragazze,

Stimatissime famiglie,

Gentili professori e professoresse

Fidati collaboratori e collaboratrici

E’ arrivato Natale, nonostante gli eventi eccezionali che hanno caratterizzato quest’anno, siamo qui, per celebrare una Festa che ha un valore, prima di tutto religioso, poi evocativo di momenti di pace, di serenità, di famiglia, di cui oggi sentiamo un grande bisogno.

Mai come quest’anno penso a ciascuno di Voi, all’ impegno, alla fatica, al lavoro che avete svolto in questo momento particolare e difficile.

A voi ragazzi e ragazze che vi siete formati a distanza, che avete perso molte occasioni di incontro, di formazione collettiva, di condivisione che vi hanno addirittura fatto nascere il desiderio di tornare a scuola.

A Voi auguro una Formazione in presenza!

A voi famiglie che avete dovuto gestire orari impossibili, apprendimenti anomali, collegamenti difficili, assenza dal lavoro, paura del contagio, timore per il futuro…

A voi docenti che vi siete messi in gioco, che avete fatto il Vostro lavoro con dedizione e passione per non perdere contatto con i Vostri allievi, con le loro famiglie, occupandovi di tutti, affinché nessuno rimanesse indietro…

A Voi dipendenti e collaboratori di AFP che avete “tenuto duro” e che non avete mai perso il senso del dovere e la tensione al risultato…

A tutti coloro che credono, stimano e valutano positivamente il lavoro di AFP....

BUON NATALE … che SALUTE, SPERANZA E FORMAZIONE vi arrivino in abbondanza.

Un abbraccio sincero, riconoscente ed affettuoso ed un GRAZIE per il Vs. impegno.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Ingrid Brizio