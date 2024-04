Come muoversi in città? La polizia municipale di Alba fa lezione di educazione stradale nelle scuole

"Come muoversi in città?". Parte da questa domanda il progetto di educazione stradale che ha visto protagonisti gli agenti scelti di polizia municipale di Alba Barbara Maccagno e Roberto Delaiti nelle scuole materne e primarie albesi.

Un'iniziativa con numeri importanti: sei istituti diversi, 24 classi, 440 alunni coinvolti per un totale di 80 ore di corso.

Le lezioni svolte nelle scuole materne hanno un programma semplificato con attività di gioco incentrate su come utilizzare l'attraversamento pedonale e come comportarsi sul marciapiede. Le lezioni svolte nelle scuole primarie sono rivolte alle classi quarta e quinta, hanno una durata di due o tre ore suddivise in una prima parte teorica in classe e una seconda parte pratica all'esterno.

Nella lezione teorica è fatta una introduzione sulle funzioni svolte dalla polizia locale, segue una parte di educazione civica per insegnare il concetto del “rispetto delle regole” e viene poi spiegata la distinzione tra veicoli e pedoni, il comportamento sull'attraversamento pedonale e le regole per chi cammina.

Nella terza parte del corso si parla della bicicletta, del suo corretto utilizzo e i dispositivi obbligatori. La parte finale affronta le varie tipologie di segnaletica (verticale, orizzontale, luminosa, manuale). Per ogni argomento vengono proposti dei test con domande inerenti ai temi trattati per consentire ai bambini di comprendere il loro grado di apprendimento.

Nella lezione pratica che si svolge all'esterno, i bambini hanno modo di riconoscere i segnali verticali e orizzontali presenti sulla strada e come vengono eseguiti i segnali manuali dagli agenti di polizia locale per effettuare l'attraversamento pedonale.