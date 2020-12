Un po' di Granda a "Linea Verde": il peveragnese Paolo Inaudi in collegamento con Massimiliano Ossini

Un po' di Granda su Rai1, in questo periodo di feste natalizie. Paolo Inaudi - giovane ricercatore originario di Peveragno, in forze alla base di Ny-Alesund nell'arcipelago delle isole Svalbard - è stato infatti protagonista insieme a una collega di una chiacchierata con Massimiliano Ossini nel corso della puntata di "Linea Bianca" andata in onda sabato 26 dicembre.

Paolo era stato, qualche settimana fa, protagonista anche della nostra rubrica "In&Out".

La puntata in questione si può recuperare su RaiPlay; il collegamento parte dal minuto 43:30.