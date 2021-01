Chiusa Pesio: l'ultimo consiglio comunale del 2020 chiude con ottimi propositi per iniziative a sostegno del territorio

Decisa all'unanimità la rinuncia del gettone di presenza, come già fatto nel 2019, per devolvere l'importo: i consiglieri di maggioranza destineranno alle strutture sanitarie sul territorio mentre il gruppo di opposizione alla Caritas di Chiusa Pesio.

BOTTEGA ARTE'

A fine anno ha preso il via il nuovo spazio espositivo e culturale in via Fratelli Carle “Il progetto raccoglie l’eredità di Chius’Arte, la bottega gestita da Chiusa Antica con la partecipazione del Comune che, nel corso degli anni, ha riunito diversi artisti e artigiani locali”, ha spiegato Daniela Giordanengo, assessoe alla cultura e alla comunicazione. “Nei mesi scorsi l’associazione ci ha comunicato di non essere più interessata a portare avanti il progetto. Quindi, il Comune è subentrato nella gestione diretta dello spazio, con l’intenzione di portare avanti un progetto interessante, che ci sembrava un peccato abbandonare. Abbiamo indetto una manifestazione di interesse per capire in modo trasparente se e quante persone potessero essere interessate a esporre".

Alla chiamata hanno risposto figure diverse tra loro, tutte residenti a Chiusa di Pesio o legate a doppio filo con il paese. C’è chi si occupa di produzioni tessili (Cinzia Binosi e Manuela Baudino), chi di pittura (Carla Pepino e Nicoletta Caraglio), chi di fotografia (Maurizio Zarpellon e Giulio Oliveri) e chi costruisce coltelli artigianali (il maestro Sergio Ramondetti “Ramon”).

A fronte della disponibilità del Comune di concedere in comodato d’uso gratuito i locali, agli espositori viene richiesto un riscontro a favore della collettività: dal prendersi cura dal punto di vista artistico di angoli e vie del paese, passando per la creazione di laboratori didattici, alla messa a disposizione di manufatti in caso di eventi o occasioni speciali.

CARTA REGALO

"Un'iniziativa realizzata con l'associazione dei commercianti "Il Mirabello" che ha coinvolto 47 attività del territorio" - ha spiegato Simone Giorgetti, assessore Attività produttive e commerciali -"Sulla base del dpcm di marzo, che aveva imposto il primo lockdown, abbiamo pensato di creare la "carta regalo valle Pesio": acquistandone una al costo di 15 euro si ha diritto a una spesa di 30 euro nelle attività convenzionate".

L'iniziativa, cofinanziata dal comune con 5 mila euro ha coinvolto attività dal commercio, ristorazione, bar, barbieri ed estetiste.

BUONI SPESA

Prima di Natale è stata consegnata la prima tranche di buoni spesa alimentari destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa del Covid-19. I buoni sono spendibili nei negozi alimentari e presso la farmacia del paese.