Rettilineo Centallo-Cuneo: un rilevatore di velocità fisso verrà installato poco oltre regione San Quirico

Un nuovo rilevatore di velocità fisso verrà installato sul rettilineo tra Centallo e Cuneo dove vige il limite di velocità ai 70 km/h. Il dispositivo verrà posizionato probabilmente in primavera, poco oltre regione San Quirico.



La comunicazione arriva con l’approvazione dello scorso consiglio comunale di Centallo in seguito al voto favorevole del bilancio di previsione. Tale bilancio, in forma prudenziale, garantirebbe un incasso di 269mila euro.



Il dispositivo sarà in grado di ottenere la velocità delle vetture nella direzione Cuneo-Centallo. Lo scopo è quello di cercare di garantire la sicurezza di tutti coloro che hanno attività produttive o che vivono in regione San Quirico oltreché fare da deterrente agli automobilisti indisciplinati.