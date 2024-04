Garessio in festa per i 106 anni di Renato Quaglia, maresciallo dei Carabinieri Reali

Grande festa ieri pomeriggio, giovedì 25 aprile, alla Fondazione Opera Pia Garelli di Garessio, per il compleanno del maresciallo dei Carabinieri Renato Quaglia, che ha compiuto 106 anni (leggi qui la sua storia).

"Non mi sento vecchio, semplicemente ho molti anni". Così il signor Quaglia ha commentato lo splendido traguardo raggiunto.

Nato nel 1918, nel piccolo paese di Cerrina Monferrato, in provincia di Alessandria, il signor Quaglia da giovanissimo si arruolò nei Carabinieri Reali, prestando servizio prima al palazzo reale di Torino come guardia a cavallo e poi, scoppiata la guerra, all'estero, prima in Grecia e poi in Germania, dove venne internato in un campo di lavoro. Prestò poi servizio dopo la guerra a Pollenzo e nella compagnia di Alba, concludendo la sua carriera tra Canelli e Asti.

A festeggiarlo, insieme alla famiglie, gli amici, il personale e l'amministrazione dell'Opera Pia, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma tramite il Comandante Provinciale di Cuneo, colonnello Giuseppe Carubia, la Comandante della Compagnia di Mondovì, capitano Francesca Borelli, insieme al Comandante della Stazione di Garessio maresciallo Pierluigi Maglie, il Gen.Ispettore ANC per il Piemonte e la Valle d'Aosta MarcelloBergamini, il Coordinatore Provinciale ANC per la Provincia di Asti nonché Presidente della Sezione ANC di Asti maresciallo Fernando Iacono, il Coordinatore Provinciale ANC per la Provincia di Cuneo Luogotenente Salvatore Russo Facciazza, il Presidente della Sezione ANC di Garessio brigadiere Renzo Dani.

A portargli gli auguri della comunità garessina anche don Giancarlo, l'assessore Pierandrea Camelia.