A Rocca Cigliè le celebrazioni per il 25 aprile: "Una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica"

“Una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica che mantiene immutato il suo significato, anno dopo anno."

Questo il messaggio che il sindaco di Rocca Cigliè, Luigi Ferrua, ha voluto condividere per le celebrazioni di ieri, giovedì 25 aprile, dedicate alla Festa della Liberazione.

"Doveroso conservarne la memoria, - ha detto il primo cittadino nel corso delle celebrazioni con l'omaggio al monumento ai caduti e la deposizione della corona d'alloro insieme agli Alpini - con uno slancio rinnovato capace di infondere un forte impegno civico per il bene comune: gli ideali di Libertà e Giustizia che ispirarono quanti hanno sacrificato anche la loro vita nella lotta per la Liberazione sono valori senza tempo, che abbiamo il dovere di conservare come il patrimonio più prezioso. Quei momenti di lotta e sofferenza per riconquistare il diritto alla libertà, il sacrificio di tanti Italiani, la passione civile messa al servizio del bene di tutti sono infatti una grande lezione per l’Italia di oggi, e in particolare per i giovani: un monito a costruire sempre ed in ogni dove un futuro basato sui valori della democrazia.

Purtroppo oggi in Europa vi è una guerra in atto, scatenata dall’invasione Russa sul territorio Ucraino, pertanto oggi più che mai dobbiamo riflettere sul bene prezioso della pace, libertà e democrazia”