Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Principe di Piemonte e in frazione Bandito

Martedì 30 aprile divieto di transito in via Principe di Piemonte, nel tratto compreso tra via Audisio e Via Sarti dalle ore 8,30 alle 20, per smontaggio gru, residenti esclusi (ordinanza 140/24).

Sempre nella giornata di martedì 30 aprile, divieto di transito anche nel tratto tra via Rambaudi e via Verdi di via Vittorio Emanuele II dalle ore 8 alle ore 12 per lavori edili (ordinanza 139/24). I residenti nel tratto interessato di via Vittorio Emanuele II e di via Rambaudi potranno circolare nell’area indicata in doppio senso di marcia, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele.

Giovedì 2 maggio dalle ore 7 e sino a termine lavori (previsto il giorno successivo, salvo condizione meteo avverse) in frazione Bandito si procederà all'asfaltatura di un tratto di via Visconti Venosta compreso tra il civico n. 83 e l’incrocio con la S.P. n. 661, e un tratto di strada Vecchia di Torino, compreso tra l’incrocio con la S.P. n. 661 e l’incrocio con via Della Chiesa.

Per permettere i due interventi verrà istituito nel tratto indicato di via Visconti Venosta il senso unico alternato gestito da impianto semaforico e in strada vecchia di Torino il divieto di transito, eccetto residenti. In entrambi i tratti sarà istituito divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.