A Cavallermaggiore un’app per una città sempre più “accessibile” (VIDEO)

Dopo Carignano, l’app proposta e realizzata grazie al contributo della Fondazione Martoglio arriverà presto anche a Cavallermaggiore. “Uno strumento utile per chi ha difficoltà a muoversi autonomamente - spiega Ezio Risatti della Fondazione Martoglio - attraverso un’app e una serie di interventi per mappare tutti i posteggi per chi ha difficoltà di deambulazione, tutti i locali pubblici che hanno servizi igienici per disabili, in modo tale che queste persone possano muoversi più liberamente”.

Il progetto pilota “Progetto Città Accessibile” a Carignano dovrebbe partire nella primavera di quest’anno e a Cavallermaggiore potrebbe essere già pronto per l’estate 2021.

“Abbiamo iniziato come città un importante collaborazione con la Fondazione Martoglio - aggiunge soddisfatto il sindaco Davide Sannazzaro - grazie al progetto della camera degli abbracci. Da lì la Fondazione ci ha proposto di collaborare su altre iniziative. Noi come Amministrazione siamo sempre aperti a chi ci propone di migliorare i nostri servizi. Credo che un progetto come questo che ci aiuta ad essere più accessibili per tutti e aumenti la sensibilità della nostra comunità nell'attenzione al mondo della disabilità”.