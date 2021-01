Bra, scontro tra auto e bisarca alla rotonda di via Cuneo

Danni importanti alla vettura ma nessuna ulteriore conseguenza, fortunatamente, nello scontro che, poco prima delle 8.30 di questa mattina (martedì 12 gennaio), ha visto coinvolte una Nissan Micra e una bisarca Mercedes, entrambe intente a percorrere la rotonda di via Cuneo a Bra.



Illesa la donna alla guida dell’utilitaria, come anche l’autista del mezzo pesante, privo di carico.



Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente, ora all’esame degli agenti della Polizia Municipale braidese, giunti sul posto insieme a una squadra di Vigili del Fuoco provenienti dal locale distaccamento di volontari.



Sul posto, considerata anche l’importante mole di traffico che interessa la tratta in quell’orario, si sono registrate code e rallentamenti, oramai in via di risoluzione.