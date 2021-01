Canale, auto si cappotta dopo scontro in una rotonda

Un violento scontro tra due auto si è da poco verificato in territorio di Canale, sulla rotatoria che – all’altezza della pizzeria L’Arneis – mette in collegamento la Strada Regionale 29 per Torino con via Mombirone e la Provinciale per Monteu Roero.



Il sinistro ha coinvolto due automobili, una delle quali, per effetto dell’urto, si è rovesciata sulla careggiata.



Sul posto sono da poco giunti i soccorsi, presenti coi sanitari del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Alba e i Carabinieri della locale stazione.



Al momento non si conoscono le condizioni di conducenti ed eventuali passeggeri dei due veicoli.



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO