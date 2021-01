L'appello di Cia Cuneo: "Servono risorse per recuperare i vecchi castagneti"

Cia Cuneo lancia un appello ai politici del territorio perché sia valorizzata l’attività di recuperi dei vecchi castagneti in provincia.

Spiega Marco Bellone, castanicoltore e vicepresidente provinciale Cia Cuneo: “Il problema non è nuovo ma la situazione non è più rimandabile. È da tempo che chiediamo di inserire nel Psr regionale azioni di sostegno al ripristino dei vecchi impianti, i fondi messi a disposizione sono troppo pochi. Gli impianti datati stanno seccando e gli agricoltori hanno bisogno di sostegno per poter intervenire. È prevista nella prossima primavera un’azione del Gal Gesso Vermenagna Pesio, ma se in passato le risorse a disposizione erano sostanziose e concrete, ora non restano che briciole e il patrimonio dei vecchi castagneti andrà perduto, in montagna. In passato la Comunità montana e la Regione concedevano il contributo de minimis introdotto da Mino Taricco, una misura importante, ma dal 2003 questo è stato dimenticato”.