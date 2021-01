Coronavirus, a Cuneo sono 225 i positivi: ancora alto il numero dei decessi, a quota 141

Leggermente in salita il numero dei contagi in città, rispetto alla scorsa settimana: ad oggi sono 225 le persone positive, 184 quelle in isolamento, resta purtroppo alto anche il numero dei decessi, 141. I dati, aggiornati ad oggi (venerdì 15 gennaio 2021) sono stati comunicati al termine della riunione settimanale del Centro Operativo Comunale.

Mentre prosegue anche la campagna vaccinale per gli operatori sanitari (presso l’Ospedale e in Via Carlo Boggio), in settimana sono partite le prime vaccinazioni per il personale delle Rsa e per gli ospiti delle Case di riposo cittadine.