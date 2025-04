Un tesoretto da 9,5 milioni per Alba: via libera alla programmazione degli investimenti

“Una cifra importante che ci consente una programmazione significativa sugli investimenti, ma la rigidità del sistema ci impone scelte precise e tempestive”. Così Luigi Garassino, assessore al Bilancio del Comune di Alba, ha aperto la presentazione del rendiconto di gestione 2024 alla Terza Commissione consiliare, sottolineando la necessità di agire con prontezza per sfruttare la finestra utile di programmazione tra aprile e luglio.

Il documento approvato in Giunta presenta un avanzo di amministrazione complessivo pari a 28 milioni di euro, di cui 8,9 milioni disponibili, ai quali si sommano 433 mila euro obbligatoriamente destinati agli investimenti. Tra i fattori determinanti, Garassino ha richiamato “la buona performance delle entrate tributarie e il rilascio dell’accantonamento Egea, che da solo vale 2,6 milioni”. La crisi del gruppo ha avuto impatti gestionali rilevanti: “Ci ha costretti a concentrarci per settimane su un’unica vicenda, ora rientrata almeno sul piano contabile”, ha aggiunto l’assessore.

Sul fronte investimenti, “al 31 dicembre risultano opere in corso per 15 milioni di euro, tra fondi comunali e Pnrr”. Tuttavia, ha evidenziato anche le difficoltà: “La spesa corrente è in sofferenza, soprattutto per i costi energetici e inflattivi, e il fondo crediti di dubbia esigibilità è cresciuto fino a 14,5 milioni”.

Non sono mancati riferimenti alla situazione del personale. “Siamo in fase di riorganizzazione, con l’obiettivo di ottimizzare l’attuale dotazione e successivamente potenziare l’organico. Abbiamo margini di spesa per oltre un milione rispetto ai limiti normativi”, ha precisato, indicando come data possibile per il riassetto la fine dell’estate 2025.

Tra le variazioni approvate spiccano 4,5 milioni di euro in conto capitale, destinati in parte al rifacimento della pista di atletica di San Cassiano, alla manutenzione di strade e marciapiedi, e a interventi nei mini-alloggi di via Mameli. Previsti anche fondi per la riqualificazione del Palazzo Mostre e Congressi e per il Palazzo Municipale: “Stanziamo ora per agire subito, anche a piccoli lotti, senza bloccare l’attività ordinaria”, ha detto Garassino, rispondendo a dubbi sull’opportunità delle tempistiche.

Importante anche la voce relativa alla viabilità urbana: “È necessario intervenire su tratti ammalorati, tra cui quello tra la rotonda della Vigna e la tangenziale, valutando se operare di giorno o di notte per contenere i disagi”.



L’approvazione del rendiconto è prevista nella seduta consiliare di domani, martedì 29 aprile, quando il sindaco Alberto Gatto potrebbe intervenire anche sul percorso di riorganizzazione della macchina comunale.