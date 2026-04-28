Bra, tutti i numeri vincenti dell’estrazione collegata alla 39ª SuperStraBra 2026

L’attesa è finita! Nella mattina di oggi, 28 aprile, sono stati resi noti i numeri vincenti, collegati all’estrazione organizzata in occasione della 39ª SuperStraBra Vivicittà 2026, andata in scena lo scorso 12 aprile, ricordando Antonio Panero.
I responsabili avvisano che il rimborso degli scontrini si effettuerà presso il Comitato Uisp di Bra-Cuneo (via Mercantini, 9 - telefono 0172/431507). Spendibili entro e non oltre il 31 agosto 2026.
Regolamento
I possessori dei biglietti vincenti dovranno portare presso la Uisp Comitato Territoriale Bra-Cuneo in via Mercantini 9, a Bra (0172.431507 - bracuneo@uisp.it) il biglietto vincente e un unico scontrino di valore pari o superiore a 30 euro di qualsiasi negozio braidese. Il rimborso di 30 euro verrà effettuato immediatamente. Scadenza il 31/08/2026.
Complimenti ai possessori dei tagliandi con i seguenti numeri, che si aggiudicano ognuno un buono spesa da 30 euro:
94 - 193 - 220 - 366 - 381 - 516 - 729 - 808 - 931 - 971 - 1007 - 1120 - 1181 - 1221 - 1380 - 1430 - 1457 - 1520 - 1571 - 1790 - 1821 - 1953 - 2048 - 2222 - 2287 - 2391 - 2703 - 2862 -
2940 - 3056 - 3174 - 3561 - 3619 - 3708 - 3754 - 3926 - 3981 - 4139 - 4303 - 4535 - 4737 -4841 - 4891 - 4933 - 5042 - 5100 - 5279 - 5529 - 5588 - 5668 - 5861 - 5890 - 5985 - 6310 - 6624 - 6756 - 6946 - 7283 - 7504 - 7806 - 7830 - 7881.
A tutti l’arrivederci al 2027 per la 40ª SperStraBra!