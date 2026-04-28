Cuneo studia un parcheggio sopraelevato in piazza della Costituzione

Parcheggi di testata e bus utilizzabili in lungo e in largo, su tutto l'altipiano, a soli 9 euro al mese. Grazie al CN Pass, l'abbonamento lanciato due mesi fa.

Il Comune di Cuneo cerca di dare una risposta concreta al problema della mancanza di parcheggi in città.

Costruendone e progettandone dove c'è lo spazio per farlo. E dove non c'è spazio, si sale verso l'alto, visto che non si è riusciti ad andare verso il basso, non essendo andato a buon fine il progetto del parcheggio interrato di piazza Europa.

Un parcheggio sopraelevato, dunque. Nella zona sud della città, sopra quelli già esistenti in piazza della Costituzione.

Con una determinazione dirigenziale, l’amministrazione ha affidato allo studio Kuadra la redazione di uno studio preliminare per la realizzazione di un parcheggio di scambio in questa zona, individuata come snodo strategico per intercettare i flussi veicolari in ingresso.

L’obiettivo è chiaro: alleggerire la pressione del traffico privato senza penalizzare chi ogni giorno raggiunge Cuneo per lavoro, studio o esigenze personali.

Una linea in parte già concretizzata con la creazione di parcheggi di attestamento lungo la sponda del Gesso, nella zona delle piscine e nei pressi della sede del Club Alpino Italiano. Il collegamento con l'altipiano avviene tramite l'ascensore inclinato. Parallelamente, è in fase di progettazione un ulteriore parcheggio sulla sponda Stura, nei pressi del Ponte vecchio. Con tanto di ascensore e passerella. Verso il quale sono stati dirottati i soldi non spesi per la riqualificazione di piazza Europa.

La nuova ipotesi riguarda invece l’area a sud, in particolare la zona adiacente a piazza della Costituzione.

Qui si valuta la possibilità di realizzare una struttura a un solo piano fuori terra, capace di raddoppiare i posti auto attualmente disponibili, che sono 310 e sono bianchi, cioè gratuiti.

Una soluzione pensata per intercettare il traffico proveniente da Borgo San Dalmazzo, dalle vallate e dal passante est-ovest, offrendo un’alternativa concreta all’ingresso diretto nel centro urbano.

Per verificare la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, oltre al suo inserimento architettonico nel contesto esistente, il Comune ha ritenuto necessario affidarsi a un supporto esterno.

L’incarico è stato quindi assegnato, tramite affidamento diretto, allo studio Kuadra di Cuneo per un importo complessivo di 12.688 euro (comprensivi di oneri e IVA).

Lo studio preliminare dovrà fornire un quadro macroprogettuale dell’intervento: dalle possibilità concrete di realizzazione ai costi stimati, fino alla qualità dell’inserimento urbanistico. Elementi fondamentali per orientare le future decisioni dell’amministrazione e per individuare le risorse necessarie.